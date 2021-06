Operatrici sanitarie di Calderara premiate dalla Pro Loco con un voucher-vacanza

Quando passione, entusiasmo, voglia di aiutare chi è in difficoltà sono la ricetta anti Covid, un semplice grazie sembra non essere sufficiente. Ieri per due operatrici sanitarie di Calderara, Francesca Romana Crescia e Antonella Demontis, il grazie non è arrivato solo coi complimenti dell’Amministrazione Comunale, ma anche con una settimana di vacanza sulla riviera marchigiana.

Le due operatrici, che lavorano in reparti Covid rispettivamente all’ospedale di San Giovanni in Persiceto e al Maggiore di Bologna, sono state segnalate per la loro preziosa opera dalla Pro Loco di appartenenza di cui sono socie, «Calderara Viva», all’Unpli, l’unione nazionale delle Pro Loco d’Italia: sono pertanto tra gli assegnatari dei voucher-vacanza messi a disposizione un anno fa da Marco Pacella, appassionato e coinvolgente imprenditore marchigiano, nella sua struttura di Porto Recanati.

Scelte per la passione, l’entusiasmo e la professionalità con cui si sono messe al servizio dell’emergenza, le due calderaresi hanno ricevuto il riconoscimento e i complimenti per il lavoro svolto dalle mani degli organizzatori e del Sindaco Giampiero Falzone: «Il grazie – sottolinea il primo cittadino – non è mai scontato e diventa speciale in questa bella storia che unisce varie realtà tra le quali la nostra Pro Loco. Si tratta di un modo speciale per restituire in parte ciò che il Covid ha fatto sopportare agli operatori sanitari impegnati in prima linea negli specifici reparti. Questo è stato il pensiero di Marco Pacella nell’offrire settimane di vacanza gratuite ed è un modo di riconoscenza e gratitudine che non si può non condividere». La cerimonia di premiazione è stata un significativo momento all’interno di «Calderara ripartiamo insieme», una giornata di eventi, mostre e sorprese allestita in centro dalla Pro Loco cittadina: «Che il titolo della giornata – aggiunge il Sindaco – sia di auspicio per una ripartenza globale ed un ritorno alla normalità di cui tutti abbiamo bisogno, come una rilassante vacanza con la propria famiglia».