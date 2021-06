A1 Milano – Napoli: riaperto il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola in direzione Bologna

Alle ore 17:30 circa, sull’autostrada A1 Milano–Napoli è stato riaperto il tratto, compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola in direzione Bologna, interessato stamane, all’altezza del km 66 nella carreggiata nord, da un incidente che ha coinvolto una vettura, un mezzo pesante e un’autocisterna che trasportava GPL; il traffico in direzione Bologna transita su una sola corsia dove si registrano 2 km di coda.

Per decongestionare i 9 km di coda, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Fiorenzuola, la chiusura del tratto in direzione Milano è stata anticipata a Parma dove si registrano 4 km di coda.

Prosegue l’intervento degli addetti della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia per il ripristino della pavimentazione in entrambe le carreggiate e continua la distribuzione di bottigliette d’acqua agli utenti in coda.

Per gli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita a Parma, si consiglia di percorrere la SS9 “Via Emilia” per poi rientrare in autostrada a Piacenza sud.

Per le lunghe percorrenze, che da Bologna sono dirette a Milano, si consiglia di prendere la A22 e di raggiungere il capoluogo lombardo attraverso la A4 o, in alternativa, di prendere la A13 da Bologna e raggiungere Milano sempre attraverso la A4.