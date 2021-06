Sicurezza stradale, partono a Bologna i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Triumvirato

Sicurezza stradale, partono a Bologna i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in...

Mercoledì 23 giugno partiranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Triumvirato, nel tratto che va dalla rotonda Faccioli (Tangenziale) alla via Emilia Ponente. L’intervento si concluderà a febbraio 2022 e si svilupperà in due fasi. La prima fase interessa il tratto che va dalla rotonda Faccioli alla rotonda Vicinelli, all’altezza del sottopasso ferroviario, e si concluderà a ottobre.

Il cantiere interverrà tra l’altro sulla pavimentazione dei marciapiedi e sulla rete di raccolta delle acque stradali. I lavori serviranno poi a eliminare le barriere architettoniche e a realizzare un percorso pedonale senza interruzioni. Durante i lavori, su via Triumvirato si avrà un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia e, se necessario, sarà istituito un senso unico alternato nella fascia oraria 9.30-16.30.

L’intervento rientra nei lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali nei quartieri della città, nell’ambito del Piano della Sicurezza Stradale Urbana (Pssu).