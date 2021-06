Vaccinazione anti Covid, dal 25 giugno Unipol Arena ritorna ad essere hub di riferimento per il Distretto Reno-Lavino-Samoggia

Da venerdì 25 giugno in Unipol Arena riprendono, come di consueto, le vaccinazioni anti covid-19. Pertanto, tutti coloro a cui è stata somministrata la prima dose di vaccino anti Covid-19 presso la Palestra Galilei di Casalecchio di Reno per ricevere la seconda dose dovranno recarsi presso l’hub vaccinale Unipol Arena nel giorno e orario prenotato.

Venerdì 2 luglio, invece, a causa di un nuovo concorso, i 204 cittadini con appuntamento fissato in Unipol Arena riceveranno la seconda dose presso la Casa della Salute di Casalecchio, nella stessa data, allo stesso orario.

L’Azienda Usl di Bologna comunicherà telefonicamente ai cittadini interessati lo spostamento di sede: unicamente per quest’occasione, presso la Casa della Salute di Casalecchio in Piazzale Rita Levi Montalcini 5, verranno somministrate le vaccinazioni anti covid-19 dalle ore 14.30 alle ore 20.00.