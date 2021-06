Investono intenzionalmente un pedone dopo una discussione: denunciati a San Lazzaro di Savena

I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno denunciato due italiani, maggiorenni e incensurati, per lesioni personali colpose. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di un automobilista che invece di fermarsi per prestare l’assistenza a un pedone che aveva investito, si era dato alla fuga. Il malcapitato, uno studente maggiorenne, soccorso dai sanitari del 118, era stato medicato e giudicato guaribile in quindici giorni.

Ricostruendo accuratamente i fatti, i Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno scoperto che il pedone non era stato investito accidentalmente, ma intenzionalmente e per tre volte da un’automobilista che trasportava un passeggero. Il movente dell’iter criminoso era nato da una discussione che qualche istante prima dell’investimento, il passeggero e amico del conducente, aveva avuto col pedone, accusandolo di avergli “rubato” la fidanzata. L’automobilista dovrà rispondere anche di fuga del conducente in caso di lesioni personali.