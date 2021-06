Chiusure notturne sulla A13 e sulla A14

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 giugno, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Rovigo sud Villamarzana.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3 Via Guglielmo Marconi e SS64, per rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, come di seguito indicato:

nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona;

dalle 22:00 di mercoledì 30 giugno alle 6:00 di lunedì 1 luglio, sarà completamente chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Cesena o di Forlì.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale, verso Bologna/Ancona.