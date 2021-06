Il sindaco di Reggio Emilia ha ricevuto il presidente Shu Loumei del Consolato di Cina a Milano e il presidente Jonathan Krane

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha ricevuto oggi nella sede municipale Shu Loumei, Consigliere economico e commerciale del Consolato generale di Cina a Milano, e Jonathan Krane, Presidente di Silk-Faw. Il sindaco, al termine della cerimonia che ha proclamato il vincitore del concorso di architettura per la realizzazione del nuovo centro produttivo e di innovazione a Reggio Emilia, ha accolto gli ospiti in Sala del Tricolore, illustrando la storia del palazzo comunale e della Sala in particolare, dove è nato il Primo Tricolore.