Scontro tra furgone e moto a Cavriago: morto centauro, grave il conducente del furgone

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 16.30 di oggi lungo la SP 28 di Cavriago all’altezza dell’intersezione con via Roncaglio dove un motociclo e un furgone Citroen Berlingo si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di esatta analisi da parte dei carabinieri della stazione di Cavriago e Bibbiano che hanno effettuato i rilievi, il motociclo condotto da un 27enne si è scontrato con il furgone condotto da un 31enne di Reggio Emilia. Un impatto violento in conseguenza del quale il conducente della moto è deceduto per le gravi lesioni riportate, mentre il conducente del furgone è stato trasportato in codice rosso all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.