Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saranno calendarizzati diversi eventi, tutti comunque di piccole dimensioni e facilmente presidiabili.

Lunedì 28 giugno alle 21.30 nel Parco della Rocca Rangoni primo appuntamento di “Cinema sotto le stelle 2021” con “Le invisibili” regia di Louis – Julien Petit. La rassegna quest’anno si intitola “Fight for your right”, una rassegna cinematografica dedicata ai diritti civili attraverso il racconto di storie dal mondo.

Quando il comune chiude Envol, il centro di accoglienza femminile per cui lavorano, le assistenti sociali Monique, Chantal, Audrey ed Hélène cercano di aiutare il gruppo di senza tetto a trovare un lavoro. Per farlo, decidono di mantenere aperta la struttura illegalmente. Fra profonde crisi personali, enormi difficoltà di inserimento, tradimenti e amori, le donne cercano in ogni modo di inserirsi nel mondo del lavoro. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate e recuperate in altra data. Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora prima l’inizio delle proiezioni. Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it.

Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo: l’obiettivo è garantire un servizio di ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

Martedì 29 giugno alle 18.30 nel Cortile della Biblioteca P. Impastato rassegna letteraria “Spilamberto Racconta” con la presentazione del libro “Zaccaria e il guazzabuglio” di Sabrina Ginocchio e Elisabetta Micheloni. A cura della Libreria Il Pianeta Arcobaleno. Info e prenotazioni: 059/2270030 ilpianetaarcobaleno@gmail.com.

Mercoledì 30 giugno alle 21.30 nel Parco della Rocca Rangoni Cinema Estate 2021 con il film di animazione “Il piccolo Yeti” che parla delle avventure di un giovane yeti che fugge da un complesso di Shangai di proprietà del ricco uomo d’affari Mr. Burnish, che intende usarlo per provare l’esistenza di yeti nel mondo.

A cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate e recuperate in altra data. Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it.

Giovedì 1 luglio alle 21 “I giovedì di San Vito – parco del Guerro” con “Banda sotto le stelle” in collaborazione con il Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto. Porta con te una coperta o un tappetino per ascoltare la musica rispettando le distanze di sicurezza.

Venerdì 2 luglio alle 21 nel Parco di Rocca Rangoni SpillainJazz con “Americhe” insieme al Silvia Donati quartet. A cura di Avis Comunale di Spilamberto. Il quartetto ci accompagna in un affascinante viaggio fra i diversi ritmi che hanno caratterizzato la musica jazz del continente americano, dalle radici latine alle contaminazioni classiche.

Arriva poi a Spilamberto, grazie al Mercatino di Via Obici, la mostra internazionale “Sarajevo. 20 anni dopo l’assedio”. 18 scatti di Alex Elena, fotografo, musicista e producer di artisti come Lili Allen e Alice Smith, immortalati durante un suo nuovo viaggio nella capitale bonsniaca, nel 2014.

In mostra in via Obici tutti i weekend dal 25 giugno all’8 agosto, le foto, vere e proprie opere d’arte, saranno poi acquistabili e saranno cedute con certificato di autenticità. Tutto, come sempre, a scopo benefico a favore del CRA (casa di riposo) di Spilamberto.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.