Stipula assicurazione a privato ma è una truffa: denunciato dai carabinieri di Casalgrande

Grazie a una mail apparentemente in tutto e per tutto regolare, ha inviato un’offerta per il rinnovo della polizza RC Auto a un 40enne di Casalgrande che, riconducendo il mittente a una compagnia assicurativa realmente esistente – di cui il truffatore ne aveva probabilmente clonato il nome e il logo – ha chiamato dando l’ok al rinnovo. Seguendo le indicazioni di quello che poi si è rivelato essere un falso agente assicurativo, ha quindi provveduto ad effettuare il pagamento sulla postepay fornitagli dall’interlocutore che si è impegnato a inviarle dopo qualche ora la relativa polizza assicurativa.

Tuttavia dopo aver pagato il premio e non aver ricevuto alcuna documentazione, nonostante le rimostranze e le insistenze, contattava il servizio clienti della corrispondente compagnia appendendo che nessuna polizza risultata essere stata aperta a suo nome. Materializzato di essere rimasto vittima di una truffa, l’uomo dapprima si è rivolto ad un’altra compagnia effettuando la polizza e regolarizzando l’assicurazione sul suo veicolo per poi rivolgersi ai carabinieri di Casalgrande formalizzando la denuncia.

I militari di Casalgrande, al termine di una minuziosa attività d’indagine, hanno individuato il truffatore, un 45enne salernitano, già coinvolto in svariate analoghe truffe in tutta Italia e l’hanno pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria reggiana con l’accusa di truffa. Un fenomeno quello delle vendite di polizze assicurative “fantasma” online in continua crescita, per questo i Carabinieri reggiani continuano a sensibilizzare i cittadini a riporre attenzione dalle offerte ritenute vantaggiose.