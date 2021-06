Castel Maggiore, una rotonda per il pride

In occasione del 28 giugno, considerato in tutto il mondo il momento di nascita del movimento di liberazione gay e giornata mondiale dell’orgoglio LGBT, l’amministrazione comunale ha deciso di colorare con l’arcobaleno la centrale rotatoria tra via Gramsci e Via Matteotti.

Un segno di attenzione alle tematiche della lotta contro la discriminazione e dell’educazione alle differenze che contraddistingue l’impegno della giunta guidata dalla Sindaca Belinda Gottardi. La rotatoria arcobaleno viene dopo la panchina colorata in Piazza Pace in occasione della Giornata mondiale contro l’omotransfobia.

Belinda Gottardi sottolinea che “questo impegno, come le altre date del calendario dei valori di Castel Maggiore, è un lavoro che trova momenti simbolici come questo, ma si articola in un impegno costante per diffondere idee di tolleranza e inclusività, a partire dai giovani, contro l’odio e la discriminazione. Un impegno che trova ragione anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che evidenziano come violenza, linguaggio di odio e bullismo siano presenti nella nostra società, mentre ancora si attende l’approvazione di un provvedimento urgente come il disegno di legge Zan”.