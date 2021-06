Trovato senza vita il corpo di Chiara, scomparsa ieri da Monteveglio

È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara Gualzetti, la ragazza di 16 anni scomparsa ieri da casa a Monteveglio. La giovane è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia. Sul posto Carabinieri, RIS, Soccorso Alpino e Vigili del fuoco. Le indagini sarebbero per omicidio. Secondo indiscrezioni la ragazza avrebbe ferite d’arma da taglio. Si stanno ricostruendo le ultime ore della giovane e i suoi contatti.

“Una tragedia per tutta la famiglia e per l’intera comunità – dichiara il Sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno che aveva lanciato un appello sui social per ritrovarla – Il corpo senza vita di Chiara è stato ritrovato durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coadiuvate da un numeroso gruppo di volontari cittadini, che ringrazio”.