aMa Bologna Estate 2021: arte Movimento e ambiente

Dal 1 al 22 luglio e dal 2 settembre al 10 ottobre 2021 arte Movimento ambiente, per chi ama viaggiare tra portici e colline. Rassegna di eventi, visite guidate, passeggiate, mostre per percorrere, fotografare, esplorare Bologna, rispettando l’altro, il luogo e l’ambiente.

aMa Bologna vuole valorizzare e promuovere il territorio locale, il centro storico, i portici di Bologna (candidati a Patrimonio dell’Umanità Unesco), i parchi e le colline, il benessere psico-fisico di adulti e famiglie.

Dedicato ad un pubblico di adulti e famiglie con bambini e ragazzi dai zero ai 18 anni. Rassegna inclusa nel calendario di Bologna Estate 2021 del Comune di Bologna

Eventi ad accesso libero, grazie agli sponsor, e a pagamento.

aMa Bologna attraverso l’arte, il Movimento, l’ambiente naturale!

Una rassegna per promuovere cultura e movimento, i fondamenti del benessere fisico e mentale, per valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale della città e per rafforzare l’identità e l’orgoglio di essere bolognesi; una occasione per stare all’aria aperta e godersi la relazione con l’altro in un contesto organizzato e sicuro e per promuovere la cultura di cura del territorio e della comunità e un turismo responsabile.

aMa Bologna è un progetto nato per valorizzare e promuovere il territorio locale, dalla pianura alle colline passando per il cuore della città da cui ha inizio, il primo di luglio la rassegna, realizzata anche grazie alla collaborazione e al sostegno di BCC Felsinea, Main Sponsor dell’iniziativa. Il Presidente della banca Andrea Rizzoli: “In un contesto come quello attuale in cui è indispensabile far ripartire l’industria turistica locale garantendo al contempo la massima sicurezza, il ciclo di visite guidate, escursioni e laboratori all’aria aperta “aMa Bologna” è un’iniziativa di grande valore. Un segno di vicinanza e sostegno al territorio che contraddistingue anche BCC Felsinea”.

aMa Bologna fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica ed è resa possibile grazie a BCC Felsinea, Main Sponsor, AICIS Promuovere Comunità Empatiche, Alce Nero, CAMPA, Macron e grazie al contributo del Comune di Bologna. Promossa e coordinata da Bologna da Vivere.com e da Bimbò-bambinidavivere.com per la sezione kids.

