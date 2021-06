Dal 1° luglio aumenta l’offerta di servizi digitali per agevolare gli assistiti

Si amplia l’offerta digitale dei servizi dell’AUSL IRCCS di Reggio Emilia: da domani, 1° luglio, i cittadini residenti o domiciliati nella provincia di Reggio Emilia potranno fare richiesta on line di accedere ad alcuni servizi di base, in sicurezza e guidati, semplicemente collegandosi al sito web aziendale: www.ausl.re.it.

In particolare, si potrà fare richiesta di:

Cambio del medico o pediatra di famiglia

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=CAMBIOMMGPLS

Iscrizione e scelta del medico da parte di residenti/domiciliati nella provincia di Reggio Emilia

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICHIESTAISCRITA

Richiesta iscrizione/rinnovo SSN cittadino UE / EXTRA UE

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICHIESTAISCRNNITA

Richiesta inserimento esenzione invalidità / patologia / reddito

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICINSESE

Richiesta cancellazione esenzione per patologia o reddito

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICCANESE

Si raccomanda di compilare interamente i campi indicati nei moduli, inserendo le informazioni necessarie all’evasione della richiesta. Gli operatori SAUB dei distretti, in back office, daranno riscontro al cittadino in modalità on line o per posta ordinaria, a seconda dell’iter, evitando inutili spostamenti agli assistiti.

I cittadini UE o Extra UE possono richiedere on line un appuntamento agli sportelli SAUB per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o il rinnovo della medesima.

Cresce il gradimento dei cittadini nei confronti dei percorsi digitali, utili ad agevolare i rapporti tra cittadini e azienda sanitaria. Da aprile ad oggi, per il solo distretto di Reggio Emilia, oggetto della prima sperimentazione, sono arrivate 2.895 richieste on line su secure form SAUB.

Ricordiamo che chi è titolare di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) può in autonomia: