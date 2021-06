Interculturalità, domande e risposte sui vaccini anti-Covid tradotte in sei lingue: l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna

Quali sono, come funzionano, per quanto tempo proteggono dal contagio i vaccini anti-Covid finora approvati e utilizzati in Italia. Sono alcuni degli interrogativi più frequenti tra chi si deve sottoporre alla vaccinazione.

Se poi le informazioni disponibili sono in una lingua poco conosciuta, le domande e i dubbi possono diventare un ostacolo; può succedere ai cittadini stranieri, soprattutto se da poco in Italia, alle prese con termini scientifici ancora più difficili da comprendere.

Un aiuto concreto arriva dalla Regione che ha deciso di tradurre in alcune delle lingue maggiormente diffuse tra gli stranieri presenti in Emilia-Romagna – albanese, arabo, cinese, francese, russo e urdu – le Faq pubblicate dall’Agenzia italiana del farmaco già disponibili in italiano e inglese.

“La campagna vaccinale prosegue bene e deve rivolgersi a tutta la popolazione in modo inclusivo, garantendo informazioni trasparenti e chiare anche a cittadine e cittadini stranieri- sottolinea la vicepresidente con delega al Welfare, Elly Schlein-. Per questo abbiamo ritenuto necessario promuovere un’informazione corretta e comprensibile anche e soprattutto per chi ha ancora difficoltà a comprendere la nostra lingua, traducendo le domande e le risposte più frequenti sui vaccini rese disponibili dall’Aifa in italiano e in inglese. Un modo per rafforzare la partecipazione alla campagna vaccinale”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto regionale CASP-ER II finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) del ministero dell’Interno, finalizzato a favorire l’accesso dei cittadini stranieri al sistema integrato dei servizi territoriali e a facilitare la comunicazione istituzionale nei loro confronti.

Il sito della Regione dove sono disponibili le traduzioni è https://sociale.regione.emilia-romagna.it/intercultura-magazine/notizie/emilia-romagna-tradotte-in-piu-lingue-le-faq-dellaifa-sui-vaccini-anti-covid/