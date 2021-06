Plastic Free domenica scorsa a Nonantola

Si è svolto domenica 27 giugno il primo evento Plastic Free a Nonantola. Hanno partecipato oltre 70 volontari, nonostante il periodo estivo ed il caldo torrido. Le associazioni nonantolane impiegate nell’organizzazione dell’evento si possono ritenere soddisfatte dell’obiettivo raggiunto, oltre 100 sacchi di rifiuti sono stati recuperati e smaltiti da Geovest.

Legambiente Nonantola, l’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara, Pro Loco Nonantola, Elfo Avventure, gli Scout ed il comune di Nonantola si sono uniti a Plastic Free coordinati da Tiziana Baccolini ed Antimo Pedata per rendere perfetta una giornata che il paese ricorderà per molto tempo.

Terminato l’evento gli organizzatori si sono messi subito al lavoro per le prossime date che avverranno in autunno ed in primavera, con la promessa di ripulire la tangenziale di Nonantola, primo grande obiettivo dopo l’evento di rodaggio.

Antimo commenta così l’iniziativa: ” Visto il periodo ed il caldo non mi sarei mai aspettato un coinvolgimento tale da parte della popolazione, ma sono felice e soddisfatto, soprattutto per la grande partecipazione da parte di tanti bambini e giovani. Il futuro appartiene a loro e la loro presenza è un importante messaggio che lanciamo alle nuove generazioni. é giunto il momento di cambiare mentalità e aiutare l’ambiente per noi e per i nostri figli”.