Precipita con ultraleggero nei pressi dell’Aeroclub di Sassuolo: salvo

Nel tardo pomeriggio di ieri il pilota di un ultraleggero si è schiantato in fase di atterraggio nei pressi dell’Aeroclub di Sassuolo. Nonostante il velivolo sia finito accartocciato tra le piante, il pilota – che pare sia stato sbalzato fuori evitando di rimanere incastrato nell’abitacolo dell’ultraleggero – si è salvato. Con tutta probabilità a provocare l’incidente una raffica di vento. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno trasportato il pilota all’ospedale di Baggiovara e i carabinieri. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

(immagine d’archivio)