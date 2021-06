Alma Mater al voto: Giovanni Molari sarà il nuovo Rettore

Giovanni Molari sarà il nuovo Rettore che reggerà l’Alma Mater dal 2021 al 2027. Al termine del turno di ballottaggio i voti espressi sono stati i seguenti: Giusella Dolores Finocchiaro 1274,64 voti; Giovanni Molari 1825,01 voti; schede bianche 101,40; aventi diritto 6.188; schede scrutinate 5013.

L’affluenza al voto ponderata è stata del 89,59%, di cui 2.738 docenti e ricercatori votanti (pari al 94,09% del corrispondente elettorato; -0,69% rispetto alla medesima rilevazione del 23 giugno, primo turno); 2.020 personale tecnico amministrativo, collaboratori linguistici e lettori votanti (pari al 68,92% del corrispondente elettorato; -4,30% rispetto alla medesima rilevazione del 23 giugno, primo turno); 255 studenti elettori votanti (pari al 73,49% del corrispondente elettorato; -0,29% rispetto alla medesima rilevazione del 23 giugno, primo turno).

Il Rettore Francesco Ubertini che ha assistito allo spoglio assieme ai candidati dalla Sala dell’VIII Centenario ha detto “Mi congratulo con Giovanni Molari che avrà l’onore di guidare la nostra straordinaria comunità per i prossimi sei anni”.

Giovanni Molari ha conseguito il titolo di dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’abilitazione alla professione di Ingegnere nel Dicembre 1998 e la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna nell’ottobre 1998, ricercatore dal 2000 al 2010 e professore associato dal 2010 al 2016. Dal 2016 è professore ordinario di Meccanica Agraria dell’Università di Bologna.

Nella attività di ricerca si è prevalentemente occupato di studiare i problemi connessi al progetto e alla verifica dell’affidabilità di trattrici agricole con particolare riferimento ai test accelerati per la verifica strutturale della macchina e della trasmissione. Si è anche occupato di macchine per la zootecnia, dell’uso di biomasse per produrre energia e di altre macchine agricole.

È stato coordinatore locale di due progetti PRIN e di un FIRB ed è responsabile scientifico di numerose convenzioni di ricerca con aziende costruttrici di trattori e di macchine operatrici. È autore di 140 pubblicazioni di cui 40 su riviste censite da Scopus. È stato direttore del Journal of Agricultural Engineering dal 2014 al 2018, è stato responsabile della redazione dal 2006 al 2014. E’ editor di uno special issue per il Biosystems Engineering. Revisore per numerose riviste del settore dell’ingegneria agraria.

Dal maggio 2018 è Direttore del nuovo Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e membro del Senato Accademico dell’Università di Bologna. Dal 2015 al 2018 è stato vicedirettore del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna.

Di seguito sono indicati i risultati dei due turni elettorali (22-23 giugno 2021 e 29-30 giugno 2021) per le elezioni del Rettore dell’Università di Bologna. Per ognuno dei due turni sono indicati sia i risultati complessivi che i risultati divisi per le diverse componenti dell’elettorato: docenti e ricercatori, personale tecnico amministrativo, rappresentanti degli studenti.

Ballottaggio del 29 e 30 giugno 2021

Risultati complessivi:

Giusella Dolores Finocchiaro 1274,64 voti ponderati;

Giovanni Molari 1825,01 voti ponderati;

schede bianche ponderate 101,40; aventi diritto 6.188; schede scrutinate 5013.

Risultati elettorato rappresentanti degli studenti (peso 0,39):

Giusella Dolores Finocchiaro 13,26 voti ponderati;

Giovanni Molari 84,63 voti ponderati;

schede bianche ponderate 1,56

Risultati elettorato personale tecnico-amministrativo (peso 0,18):

Giusella Dolores Finocchiaro 169,38 voti ponderati;

Giovanni Molari 178,38 voti ponderati;

schede bianche ponderate 15,84

Risultati elettorato docenti e ricercatori (peso 1):

Giusella Dolores Finocchiaro 1092 voti;

Giovanni Molari 1562 voti;

schede bianche 84.

Primo turno del 22 e 23 giugno 2021

Risultati complessivi:

Giuliana Benvenuti 619,49 voti ponderati;

Giusella Dolores Finocchiaro 788,41 voti ponderati;

Pier Paolo Gatta 359,56 voti ponderati;

Giovanni Molari 740,61 voti ponderati;

Maurizio Sobrero 701,12 voti ponderati.

Schede bianche ponderate: 34,93.

Schede scrutinate: 5.160

Risultati elettorato rappresentanti degli studenti (peso 0,39)

Giuliana Benvenuti 22,23 voti ponderati;

Giusella Dolores Finocchiaro 5,7 voti ponderati;

Pier Paolo Gatta 38,22 voti ponderati;

Giovanni Molari 21,45 voti ponderati;

Maurizio Sobrero 10,70 voti ponderati.

Schede bianche: 1,17 ponderate

Risultati elettorato personale tecnico-amministrativo (peso 0,18):

Giuliana Benvenuti 145,26 voti ponderati;

Giusella Dolores Finocchiaro 65,34 voti ponderati;

Pier Paolo Gatta 47,34 voti ponderati;

Giovanni Molari 47,16 voti ponderati;

Maurizio Sobrero 75,42 voti ponderati.

Schede bianche ponderate: 5,76

Risultati elettorato docenti e ricercatori (peso 1):