Ieri pomeriggio alle 16:00, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via Lughese per un incendio che ha interessato colture per circa dieci ettari. I caschi rossi hanno messo in sicurezza dalle fiamme un’abitazione ed evacuato alcuni cani da caccia i cui ricoveri erano stati interessati dal rogo. L’incendio è stato circoscritto e domato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine.