Hera, intervento urgente sulla rete idrica di Casalecchio

Nel pomeriggio di oggi è previsto un intervento urgente di Hera sulla rete idrica di Casalecchio di Reno accidentalmente danneggiata da una ditta che stava effettuando lavori nell’area per conto di terzi.

Ad essere coinvolta è una delle condotte di alimentazione primarie della zona per cui potranno verificarsi dei cali di pressione o di mancanza d’acqua nei comuni di Casalecchio di Reno, Anzola dell’Emilia, Valsamoggia, Zola Predosa, Monte San Pietro.

Hera assicura che i lavori si svolgeranno nel più breve tempo possibile, salvo inconvenienti dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.