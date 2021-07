Bologna, il Questore dispone la chiusura, per 15 giorni, di un bar in via Mazzini

Disposta dal Questore di Bologna ed eseguita nella giornata di ieri la sospensione della licenza del bar “Tu & Yo”, situato in via Mazzini n 82/8A, all’esito di controlli e accertamenti che avrebbero rilevato all’interno di tale esercizio pubblico – spiega una nota della Questura – attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Pochi giorni fa personale dell’Arma dei Carabinieri avevano tratto in arresto il dipendente, nonché convivente della titolare, per detenzione di sostanza stupefacente. In tale circostanza i Militari avevano rinvenuto all’interno del bar 9 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e 14 grammi di sostanza da taglio, oltre a 250 euro in contanti.

Dagli accertamenti svolti – continua la nota della Questura – è emerso che all’interno del bar le cessioni di stupefacenti avvenivano con continuità, rendendolo un vero e proprio riferimento per lo spaccio in zona. Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini, ha condotto alla chiusura del bar “To & Yo” per 15 giorni.