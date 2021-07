Dall’educazione al cinema: il sabato in casa Ennesimo Film Festival

Tanti ospiti ed eventi per il sabato targato Ennesimo Film Festival. Se la serata sarà dedicata ancora una volta alla proiezione dei cortometraggi della Selezione Ufficiale , nel corso della giornata si susseguiranno diversi appuntamenti a conferma della varietà dei temi proposti dalla kermesse cinematografica.

Alle 11:00 al Castello di Spezzano è in programma la presentazione della novità più importante dell’Academy, il progetto di educazione all’immagine di Ennesimo Film Festival che quest’anno ha coinvolto 53 classi e oltre 1300 studenti ricevendo anche un riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione, ovvero il libro Cinema di classe . La pubblicazione, dedicata agli insegnanti che accompagnano i progetti dell’Academy, è edita da ETS Edizioni ed è composta da dieci saggi di altrettanti autori che affrontano temi legati alla contemporaneità storico-sociale e, allo stesso tempo, instaurano dialoghi, discorsi e riflessioni con opere cinematografiche e audiovisive in grado di approfondire e suggerire sguardi peculiari e alternativi. Tra gli autori si contano ricercatori, docenti universitari, giornalisti e critici cinematografici. Il libro sarà donato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di Fiorano Modenese.

Alle 16:00 la corte del Castello di Spezzano sarà la cornice per la proiezione del docu-film ispirato alla vita di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato nel 2010 dalla malavita, La Grande Onda . All’evento parteciperanno Dario Vassallo, fratello di Angelo e cittadino onorario di Fiorano Modenese che ha trasformato la sua vita in una mission civile per la legalità, Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, e l’attore Ettore Bassi. L’incontro sarà moderato dallo scrittore Alessandro Gallo e anticipato dai saluti del sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi e dei CEO di Vetriceramici, sponsor del Festival e promotore dell’iniziativa, Daniele Bandiera.

Ma le sorprese in programma sabato non finiscono qui, perché la protagonista del primo dei due appuntamenti con il format Lo stato delle cose sarà un’altra grande ospite. Nel corso dell’incontro, previsto alle 18:00 al Castello di Spezzano e in diretta sui canali social di Ennesimo, Riccardo Staglianò dialogherà con la giornalista Francesca Mannocchi . A lungo impegnata come reporter nei Paesi in guerra, in particolare Siria, Libano, Libia e Iraq, ha portato alla luce diversi contrasti contemporanei come la migrazione verso l’Europa e la situazione delle carceri libiche. Di recente ha pubblicato il suo ultimo libro, Bianco è il colore del danno, dove racconta della malattia con cui convive da anni e che, nonostante tutto, non le ha impedito di continuare a realizzare preziosissimi reportage.

E sempre sabato, infine, è prevista anche un’altra sorpresa della sesta edizione di Ennesimo Film Festival. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 l’edicola di via Santa Caterina Da Siena diventerà protagonista de La Sosteria , progetto di riqualificazione del patrimonio esistente che si pone l’obiettivo di riportare l’edicola ad essere un luogo significativo per la comunità e trasformare la struttura in disuso in un centro di produzione, di fruizione culturale e di innovazione. Il primo intervento del progetto sarà proprio durante il Festival, quando lo spazio ospiterà in loop Omelia Contadina , cortometraggio di Alice Rohrwacher e JR Artist.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ennesimofilmfestival.com/eventi.