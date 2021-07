Green Week, sessanta studenti in visita alle “Fabbriche della Sostenibilità“ di Iren

La Green Week, dal 2011, è un evento che affronta i temi legati alla green economy. La manifestazione comprende un tour alla scoperta delle “Fabbriche della Sostenibilità“, e il Festival della Green Economy, evento che vede protagonisti – a Parma – i più importanti esponenti dell’economia, della finanza, e delle istituzioni attenti ai temi ambientali.

Iren, per l’occasione, mette a disposizione degli studenti due sue importanti fabbriche della sostenibilità: il Parco delle Acque Depurate (PAD) di Mancasale (Reggio Emilia) ed il termovalorizzatore presso il Polo Ambientale Integrato di Parma.

Da depuratore a sorgente, l’impianto di Mancasale (foto) si distingue come primo impianto di riuso delle acque in Emilia-Romagna. Grazie al trattamento terziario avanzato è possibile il recupero e il riutilizzo delle acque reflue a beneficio dell’ambiente e delle aziende agricole limitrofe. Ogni ora l’impianto lavora circa 2.500.000 litri di acque reflue. L’impianto è anche un parco eco-industriale, aperto alla cittadinanza, in cui convivono attività lavorative e culturali. Il parco è dotato di un percorso pedonale a 10 tappe con segnaletica informativa e mappe ad alta accessibilità.

Il Polo Ambientale Integrato, meglio conosciuto come PAI di Parma, è l’insieme di impianti progettati per lo smaltimento dei rifiuti. Il termovalorizzatore cogenerativo nasce dalle migliori tecnologie esistenti, selezionate a livello internazionale da Iren Ambiente che ne ha curato la progettazione e la realizzazione e ne cura la gestione. Ogni anno sono 160.000 le tonnellate di rifiuti che vengono termovalorizzate e trasformate in energia elettrica sufficiente per coprire il fabbisogno di 50.000 famiglie, ed in energia termica, in grado di riscaldare 14.000 abitazioni. Tutta questa energia consente di risparmiare ogni anno circa 60.000 tonnellate di anidride carbonica.

Entrambi gli impianti concorrono ad una economia sostenibile e circolare, definita da Iren Multicircle Economy.

Martedì 6 Luglio e Mercoledì 7 luglio verranno ospitati presso questi impianti complessivamente 60 studenti che partecipano ad un progetto che li porta alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste dell’innovazione nel campo della sostenibilità. Aziende che investono, anche come leva competitiva, su tematiche quali economia circolare, riuso, gestione dei rifiuti in ottica sostenibile e abbattimento delle emissioni, risparmio energetico e nuove forme di energia, nuove tecniche costruttive e sostenibilità dei mezzi di trasporto, responsabilità sociale e ambientale d’impresa.

Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Il Gruppo eroga i propri servizi in un bacino multiregionale con oltre 8.600 dipendenti e ha un portafoglio di circa 1,9 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,8 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e 3,1 milioni di abitanti nel ciclo ambientale. È primo operatore nazionale nel settore del teleriscaldamento per energia termica commercializzata, terzo nel settore idrico per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel settore gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica per elettricità venduta. Il Gruppo è un produttore energetico eco-friendly per circa il 73% della propria produzione.

Iren è una holding industriale con sede a Reggio Emilia e poli operativi a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, La Spezia e Vercelli.

Per saperne di più

https://www.gruppoiren.it

https://www.greenweekfestival.it/le-fabbriche-della-sostenibilita/