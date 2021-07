Spilamberto: consegnato un nuovo automezzo per le famiglie in difficoltà

E’ stato consegnato, nella giornata di lunedì 5 luglio, un nuovo automezzo, in dotazione ai servizi sociali del Comune di Spilamberto, per il trasporto di persone in difficoltà.

L’iniziativa rientra nei “Progetti del Cuore”, avviati già da qualche tempo a Spilamberto, che punta sul potenziamento del servizio di trasporto da garantire gratuitamente a persone diversamente abili, anziani e famiglie in difficoltà del territorio. Fondamentale è stato l’apporto delle molte aziende locali che hanno finanziato, tramite sponsorizzazioni, l’acquisto dell’automezzo.

Ed è proprio a loro che si rivolge il vice Sindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Spilamberto, Salvatore Francioso: “Ringraziamo di cuore tutte le aziende locali che con la loro generosità hanno reso possibile l’acquisto di questo automezzo, che costituisce uno strumento in più per dare risposte alle esigenze del territorio. Avere un mezzo attrezzato che garantisca la mobilità di chi quotidianamente ha bisogno di assistenza è quantomai importante, ancor più nella particolare situazione che stiamo vivendo oggi”.

L’automezzo, un Doblò Fiat, viene concesso in comodato d’uso gratuito per 8 anni ed il servizio sarà garantito in maniera integrale: dall’allestimento per il trasporto delle persone in difficoltà, alla gestione delle spese (come, ad esempio, l’assicurazione compresa di copertura casco).

Alla cerimonia, che si è tenuta presso il piazzale della Rocca Rangoni, hanno partecipato oltre al vice sindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Spilamberto Salvatore Francioso, anche Daniele Cataldo referente dei “progetti del Cuore” e gli esponenti delle aziende che hanno finanziato l’acquisto dell’automezzo.