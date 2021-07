Alto Reno Terme: studente trovato con un etto tra hashish e marijuana e oltre 2.600 euro

I Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme hanno arrestato uno studente italiano, maggiorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante una perquisizione domiciliare che i militari, impegnati in un’indagine finalizzata al ritrovamento di sostanze stupefacenti, hanno eseguito a casa del giovane.

L’attività è terminata col rinvenimento di 105 grammi di droga, tra hashish e marijuana che lo studente custodiva in camera assieme a una bilancia digitale e 2.630 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.