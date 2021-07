Coronavirus, la crisi, il lavoro, i giovani e la risposta dell’Ue: giovedì 8 luglio evento europeo in Salaborsa a Bologna

“Il lavoro dopo la grande emergenza. I giovani e la risposta dell’Ue”: è l’argomento al centro di un incontro pubblico in programma giovedì 8 luglio alle 17.30 nell’Auditorium Biagi di Salaborsa (Piazza Nettuno 3 a Bologna). Si tratta di un evento europeo promosso dal Comune di Bologna, dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, da Europe Direct Emilia-Romagna e dal Comitato europeo delle Regioni, in collaborazione la Città metropolitana. L’incontro si tiene nell’ambito della “Conferenza sul futuro dell’Europa”, un nuovo spazio pubblico per un dibattito aperto, inclusivo e trasparente con i cittadini su una serie di priorità e sfide importanti da affrontare nel post pandemia.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere il contesto europeo e le diverse esperienze del territorio locale e nazionale per proporre e condividere istanze su come dovrà evolvere l’Unione europea per il prossimo futuro in tema di lavoro.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Bologna e membro del Comitato europeo delle Regioni, Virginio Merola, e della Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti. Daniela Freddi, ricercatrice IRES Emilia Romagna, curerà poi la presentazione dello scenario post pandemico relativo al lavoro per i giovani in Italia e nel nostro territorio.

Seguirà un dialogo con giovani rappresentativi di diverse realtà bolognesi, condotto dal direttore della sede RAI regionale per l’Emilia-Romagna Fabrizio Binacchi. Interverranno Marco Lombardo, assessore al lavoro e alle relazioni europee ed internazionali del Comune di Bologna; Morena Diazzi, Direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa (Regione Emilia-Romagna); Giacomo Di Federico, docente di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Bologna; Riccardo Mancuso (Riders Union Bologna); Jessica Abbuonandi, fondatrice di Wise Mind Place e amministratrice della start-up Jab Srl; Antonio Rossa, segretario Lavoratori della Comunicazione, spettacolo cultura e sport della Cgil di Bologna; Francesca Cortimiglia, responsabile risorse umane di GELLIFY; Fausto Tinti, consigliere delegato per le politiche del lavoro della Città metropolitana di Bologna. Concluderà Adelaide Mozzi della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina facebook di Europe Direct Emilia-Romagna e sulla pagina facebook Comune di Bologna Relazioni internazionali. I lavori potranno essere seguiti anche sui canali del Comitato europeo delle Regioni.

Oltre alla modalità online, prevista per garantire la partecipazione attiva di quanti vorranno proporre domande da remoto, sarà possibile seguire l’evento in differita su Lepida TV, canale 118 del digitale terrestre, martedì 13 luglio alle 18.

