Il Comune di Reggio ha aderito all’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), l’agenzia, con sede a Modena, che si occupa della promozione di strategie per la riduzioni degli impatti ambientali dell’attività umana.

“Aderire ad Aess è una grande opportunità per la nostra città – dice l’assessore alla Sostenibilità Carlotta Bonvicini – sia perché significa di fatto entrare a far parte di una importante rete di Comuni ed enti che credono nell’importanza delle politiche per la sostenibilità ambientale, sia perché l’agenzia potrà fornire un concreto supporto all’amministrazione nella attività afferenti alla redazione del Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) per il quale è già arrivato un finanziamento regionale di 20mila euro e su cui la nostra città ha già iniziato a lavorare attraverso le Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, recentemente elaborate assieme allo Iuav di Venezia nell’ambito del progetto life Urban Proof”.

Aess svolge azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di iniziative: razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza nell’uso delle riserve energetiche e del risparmio energetico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas climalteranti, promozione del trasporto collettivo, riduzione e valorizzazione dei rifiuti, sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile. Aiuta i propri soci nell’attuazione dei programmi derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione Europea, prestando assistenza tecnica e servizi in tali ambiti.

Aess si occupa inoltre del reperimento e della gestione di fondi comunitari e di altri fondi pubblici di finanziamento di politiche pubbliche, opera per lo sviluppo di progetti e processi volti al miglioramento in termini di sostenibilità della mobilità e promuove azioni rivolte alla qualificazione economica o sociale del territorio, legati anche alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili e alla transizione ecologica.

Attraverso la convenzione stipulata nel 2013 con l’agenzia Casa clima di Bolzano, è l’unico referente per il rilascio della certificazione “CasaClima” e della formazione di progettisti, artigiani e committenti in Regione Emilia Romagna.

Aderiscono ad Aess un centinaio di enti pubblici, tra Comuni, Province e Comunità montane.