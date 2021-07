Rachele Andrioli in “Leuca” il 9 luglio nel Cortile della Rocca a Scandiano per Festival Mundus

Rachele Andrioli in “Leuca” il 9 luglio nel Cortile della Rocca a...

Il 9 luglio alle ore 21:30 nel Cortile della Rocca dei Boiardo di Scandiano risuoneranno i ritmi della musica salentina e del Mediterraneo con “Leuca”, il nuovo progetto di Rachele Andrioli, una delle artiste più apprezzate della scena della nuova musica popolare italiana. Grazie alla sua voce unica, all’inserimento di strumenti musicali come il marranzano, l’ukulele, il bendir, il flauto armonico e all’utilizzo sapiente di macchine come la loop station, la musicista gestisce la scena evocando rituali ancestrali che rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori.

L’estremo lembo del Salento è al centro dello spettacolo che vede sul palco anche due straordinari musicisti come il violoncellista Redi Hasa, già collaboratore di Ludovico Einaudi e il fisarmonicista Rocco Nigro.

Leuca è l’evoluzione dello spettacolo solista ìSola che la cantante ha portato sui palchi negli ultimi anni, utilizzando come punto privilegiato di ispirazione e comunicazione la sua terra d’origine, il Capo di Leuca.

Info per acquisto e prenotazione biglietti: ingresso € 10,00 – Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Per informazioni: ATER FONDAZIONE, T. 059 340221, mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it, pagina Facebook: festivalmundus