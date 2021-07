Ztl: ecco le telecamere anche sull’ultimo varco che ne era sprovvisto

Lavori in corso all’aiola, lo ‘slargo’ tra via Fenuzzi, via Roma e Traversa Barozzi che segna il confine tra la ‘città di tutti’ e la zona a traffico limitato. Unico varco di accesso alla ZTL sprovvisto di telecamera, ne vedrà installata una probabilmente entro l’estate, o comunque per l’autunno.

Un sopralluogo dei tecnici di SGP e degli addetti della Municipale ha dato il via libera una quindicina di giorni fa, una squadra di operai, la settimana scorsa, ha predisposto gli scavi e, nel giro di qualche settimana, l’Amministrazione Comunale “chiuderà il cerchio” della ZTL mettendo le telecamere del caso a guardia dell’ultimo accesso ancora ostaggio dei transiti abusivi.