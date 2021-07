Unione Distretto Ceramico: approvato il programma “Caregiver”

L’Unione dei Comuni Distretto Ceramico e Ausl Modena – Distretto di Sassuolo hanno approvato il Programma Distrettuale “Caregiver” che, grazie al Fondo Regionale dedicato, realizzerà interventi finalizzati al sostegno dei caregiver, iniziative di informazione e sensibilizzazione al tema del “prendersi cura”, azioni di perfezionamento della rete dei servizi socio-sanitari.

I caregiver sono le persone che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza o di fragilità. Nella logica della programmazione territoriale partecipata, la progettazione degli interventi specifici è posta in capo al Tavolo Distrettuale Caregiver, composto da referenti del mondo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, oltre che da operatori dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari di Unione e AUSL Distretto di Sassuolo. Il Tavolo Distrettuale Caregiver ha individuato alcuni aspetti considerati fondamentali per la sensibilizzazione della comunità locale al tema del “prendersi cura”, vale a dire: la necessità di rilevare e “mettere a fuoco” i bisogni prioritari dei caregiver (è prevista la diffusione capillare sul territorio di un questionario dedicato), la necessità di “fare cultura” riguardo alla figura del caregiver (è prevista la realizzazione di un videoclip da diffondere sui principali canali social), l’importanza di conoscere e di promuovere tutte le opportunità di mutuo auto aiuto rivolte ai caregiver, presenti a livello locale. Per quanto riguarda le azioni di sostegno specifico ai caregiver, tra le prime azioni messe in campo vi è il progetto sperimentale “Accanto a te” che, attraverso professionisti dedicati, attiva percorsi di sostegno psicologico, consulenza e “presa in carico leggera” dei caregiver di persone con disturbi di natura psichiatrica, orientandoli ai servizi e valorizzandone la competenza di cura. “Strada Facendo” è invece il progetto, realizzato in collaborazione con Ass.S.De (Associazione Sostegno Demenze), rivolto ai caregiver delle persone con demenza e prevede la sperimentazione di interventi domiciliari personalizzati, di sollievo e di “addestramento” dei familiari, attraverso l’impiego di professionisti della riabilitazione occupazionale adeguatamente formati.

Link al questionario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu95tMsIdY7htSBb-yK6_-L4ln6mYUQkLqne1byQCc3ZkUWg/viewform