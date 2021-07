A Riolunato il terzo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico”

Il terzo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 11 luglio 2021, alle ore 17, presso il Cinema Teatro Comunale di Riolunato, in Via Castello, n. 8. I protagonisti della serata saranno i flautisti Sacha De Ritis e Marco Bortoletti insieme all’arpista Davide Burani con il programma “Fantasie operistiche”, un’imperdibile serata all’insegna delle composizioni più suggestive per flauto e arpa.

Marco Bortoletti, flauto

Diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, approfondisce lo studio del flauto in legno con il M° Francesco Bonafini presso il Centro Professione Musica di Milano e con il gruppo Irishields affronta il repertorio della musica tradizionale irlandese. Ha al suo attivo concerti in importanti manifestazioni nazionali ed internazionali (Teatro Franco Parenti di Milano, Villa Mansi in onore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Aula Magna dell’Università “Bocconi” di Milano, Castello d’Albertis di Genova, ecc.) e collaborazioni con l’attore Maximilian Nisi (Festival Teatrale di Borgio Verezzi) quale compositore e musicista di scena. Nel 2013 si esibisce nella St.Andreas-Kirche ad Offenburg (Germania) in concerto per flauto solo e a Lugano (Svizzera) in duo con il Maestro Pino Briasco. Ha aperto la “Stagione Musicale dell’Assunta” presso la Cappella Sistina del Duomo di Savona eseguendo in qualità di solista i concerti di Albinoni, Pergolesi, Vivaldi e Haydn. Si è esibito nella rassegna organizzata dall’Associazione Amici del Carlo Felice a Genova. Viene più volte inserito nella Rassegna Musicale “Percorsi Sonori” per il Comune di Finale Ligure (Sv), nella rassegna “Varazze è Lirica” con un programma interamente dedicato alle pagine operistiche. È insegnante della classe di Flauto presso l’Accademia Musicale “Ferrato-Cilea” di Savona.

Sacha De Ritis, flauto

Figlio d’arte, inizia giovanissimo lo studio del flauto con il M° Sandro Carbone al Conservatorio” Luisa D’Annunzio” di Pescara e si diploma col massimo dei voti all’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” di Teramo col M° Wilma Campitelli. Ha frequentato corsi di alto perfezionamento con Maestri illustri quali Conrad Klemm, Karl Heintz Schutz (I° flauto Wiener Philarmoniker), Francesco Chirivì, Dante Milozzi e con proprio padre Patrick De Ritis (I° fagotto dei Wiener Symphoniker). Ha conseguito l’idoneità per professori d’orchestra nel “Progetto Palcoscenico” regione Abruzzo ed è risultato idoneo in qualità di I flauto nell’Orchestra Filarmonica Veneta (giovane). Ha collaborato con orchestre tra le quali “Viotti Chamber Orchestra”, ”i Sinfonici”, Teatro Petruzzelli di Bari, Orchestra filarmonica della Franciacorta, “Orchestra Quattroquarti”, l’Orchestra Interamnia Ensemble, l’Orchestra GODA. Collabora con varie formazioni da camera: “Flute Ensemble”, “Ensemble Rossini” di Pesaro con cui ha effettuato tournee in Malesia e Cina ad aprile 2017 come testimonial dell’opera rossiniana nel mondo e “European Wind Soloist” del quale fanno parte illustri nomi del panorama musicale europeo (Wiener Symphoniker, Wiener Philarmoniker, Teatro comunale di Bologna, Orchestra Nazionale sinfonica della Rai etc…). Ha effettuato numerosi concerti per prestigiose associazioni nazionali con il chitarrista Roberto Di Stanislao con il quale ha inciso un cd per la “lumiere classycal”. Con la pianista Michela De Amicis ha un duo stabile con il quale effettua concerti per importanti festival italiani ed esteri riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica per l’originalità del repertorio e il perfetto equilibrio sonoro. Ha ricevuto nel 2006 il premio come “Migliore Interpretazione” nel Concorso Rotary Club (Teramo), e ha vinto il primo premio (sezione musica da camera) al concorso internazionale Città di Caserta edizione 2010. Ha prodotto una collaborazione in un cd con il trio “Pianiste all’Opera”. È regolarmente invitato a far parte di giurie in concorsi nazionali e internazionali di fiati, musica d’insieme e da camera. È responsabile fiati al concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Penne”. Tiene corsi di perfezionamento musicale presso importanti enti italiani ed esteri

Davide Burani, arpa

Diplomato in pianoforte e in arpa, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Ha collaborato in qualità di prima arpa con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana di Lugano, con I Virtuosi Italiani, con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, con l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc. Davide Burani ha inciso i cd Arpamagica, Arpadamore (con Sandra Gigli), In…canto d’Arpa (con Paola Sanguinetti), Duo d’Harpes en XVIII siècle (con Emanuela Degli Esposti) e Flauto e Arpa in concerto (con Giovanni Mareggini) per la casa discografica La Bottega Discantica di Milano, Prière – Meditazioni Musicali per arpa, edito da Paoline Editoriale Audiovisivi di Roma, Mozart e i suoi contemporanei (con Giovanni Mareggini) e Sospiri nel tardo romanticismo (accompagnato dall’Orchestra da Camera di Ravenna, direttore Paolo Manetti) per la casa discografica Velut Luna. Nel 2015 esce il suo lavoro discografico “Madame La Harpe” per arpa sola dedicato alla musica francese tra Ottocento e Novecento. Dal 2009 è docente di arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia e dal 2019 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.