Finale degli Europei di calcio: domenica a Bologna cambiano le regole su bevande, petardi e T-Days

In occasione della finale del campionato europeo di calcio Italia-Inghilterra, che si disputerà domenica 11 luglio a Wembley, il Comune di Bologna ha emanato una serie di ordinanze per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità considerato che la partita sarà proiettata su diversi maxischermi in tanti luoghi pubblici della città. Le ordinanze introducono per domenica nuove regole sulla vendita e detenzione di bevande, sullo scoppio di fuochi pirotecnici e petardi e sull’allungamento dell’orario dei T-Days.

Dalle 18 di domenica 11 luglio 2021 alle 5 della mattina successiva è vietato vendere per asporto qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività della città: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari. Inoltre, dalle 21 di domenica 11 luglio fino alle 2 della mattina successiva sono vietati detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattine, in tutte le strade e le piazze cittadine. Chi non rispetta l’ordinanza rischia una multa da 300 a 500 euro.

Leggi l’ordinanza sulla vendita e detenzione di bevande.

Dalle 18 di domenica 11 luglio alle 5 della mattina successiva è vietato lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari, e ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico. È inoltre vietato l'utilizzo di fuochi pirotecnici nei luoghi privati. Chi non rispetta l'ordinanza rischia una multa da 50 a 500 euro. Leggi l'ordinanza sui petardi.

L’ordinanza che regola i T-Days, che ogni domenica è in vigore fino alle 22, è estesa fino alle 4 di mattina di lunedì 12 luglio. Leggi l’ordinanza che estende l’orario dei T-Days.