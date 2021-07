Ignoti graffiano la macchina del Sindaco: «Fortunati a farla franca»

“Avviso chi mi ha segnato il vetro dell’auto che è stato molto, ma molto fortunato a farla franca…”. Ignoti prendono di mira l’auto del Sindaco, che ne da’ notizia sui social raccogliendo la solidarietà dei più e la rassegnazione di parecchi che hanno subito identica sorte.

“E’ successo anche a me, una di queste mattine, e in pieno centro, in via Pia”, scrive un cittadino e un altro aggiunge ‘”Il Sindaco uno di noi? A chi non è capitato di trovare la macchina segnata?”, quasi a suggerire che sono cose che capitano. Ma il sospetto che il bersaglio sia tutt’altro che casuale lo adombra l’ex sindaco Luca Caselli: “Capitano – scrive Caselli, oggi presidente del consiglio comunale – in generale, ma quando il vandalismo capita ad un amministratore locale viene sempre il dubbio (a volte fondato) che il motivo possa essere politico”.