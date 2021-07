Incendio nella notte in area agricola a Budrio

Alle ore 01:30 di questa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio che si è sviluppato in un’azienda agricola in via Olmo, Budrio. A bruciare un fienile e due capannoni di grandi dimensioni. I vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con otto squadre – venticinque unità in tutto – e diverse autobotti e un’autoscala, hanno immediatamente messo in sicurezza gli animali che rischiavano di essere coinvolti dalle fiamme. Nessun ferito. Questa mattina le squadre erano ancora presenti sul posto insieme ai carabinieri.