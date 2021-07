Aveva rapinato in un centro scommesse, 27 arrestato

I fatti risalgono al 2019 quando l’uomo, oggi 27enne, insieme ad un complice aveva messo a segno una rapina ai danni di un centro scommesse di Mirandola. Per questo motivo, al termine dell’iter giudiziario, la Procura della Repubblica di Modena ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione e della multa di 1000 euro; provvedimento che ha trasmesso per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia principale.

I Carabinieri reggiani, quindi, nel pomeriggio di ieri hanno rintracciato il 27enne che è stato prima accompagnato in caserma, per la notifica della misura restrittiva, e poi associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.