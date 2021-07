Finale europei, evitare assembramenti

In vista della serata di domenica 11 luglio, con la partita di finale del Campionato europeo di calcio, a Modena è confermata la chiusura della Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi che sarà anche maggiormente presidiata e, se si rendesse necessario, potrebbe essere interdetta al traffico la circolazione da Porta Bologna, per prevenire assembramenti o evitare situazioni di pericolo.

In particolare, il Comune ha rafforzato il turno serale della Polizia locale, con pattuglie in ausilio in servizio dalle 21 alle 3 della notte. Inoltre, un’ordinanza di Polizia locale firmata dalla dirigente della Protezione civile stabilisce che, in caso di caroselli di automobili, possano essere predisposte le deviazioni e le sospensioni alla circolazione stradale e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per la sicurezza stradale.

Oltre alla sicurezza stradale, però, attenzione particolare deve essere posta al rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per cui nel pomeriggio di domenica gli altoparlanti delle pattuglie in centro storico inviteranno a tifare gli azzurri della Nazionale, ma nel rispetto delle norme di sicurezza evitando gli assembramenti e utilizzando la mascherina, se necessario.