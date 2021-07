Trovati in possesso di droga durante controlli al casello di Altedo

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli predisposti dal Compartimento Polizia Stradale di Bologna sulla rete autostradale regionale in occasione del periodo estivo, presso il casello di Altedo (BO) dell’A13 Bologna – Padova, la pattuglia della Polizia Stradale intimava l’alt a un’autovettura BMW 530d station wagon, con due adulti a bordo, marito e moglie, che non avevano fatto allacciare le cinture di sicurezza ai propri figli minorenni occupanti i posti posteriori.

Durante il controllo a bordo del veicolo è stato trovato un coltello a serramanico avente una lunga lama e un involucro in cellophane contenente cocaina per un peso lordo complessivo di 10.87 grammi.

I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di detenzione in concorso di sostanza stupefacente e per possesso di oggetto atto a offendere.

Inoltre, il conducente del veicolo è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada per le violazioni rilevate a carico dei figli minori per il mancato uso dei sistemi di ritenuta nei sedili posteriori.