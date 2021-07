Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 12 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per lo sviluppo di modesti addensamenti pomeridiani. Temperature in generale aumento, con minime tra 20 e 24 gradi e massime comprese tra 30 gradi sulla costa e 37 gradi sulle aree di pianura, con condizioni di disagio bioclimatico sulle pianure emiliane. Venti deboli meridionali ma con temporanei rinforzi sulle aree del crinale appenninico; a regime di brezza sulla costa e nelle aree vallive. Mare quasi calmo o poco mosso, in serata temporaneo aumento del moto ondoso.

(Arpae)