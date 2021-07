Approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di viale Ruggeri a Guastalla

La Giunta Comunale di Guastalla ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di viale Ruggeri, il viale che da piazza della Repubblica arriva davanti alla stazione. Il progetto è stato seguito e redatto internamente dall’ufficio tecnico comunale: progettista l’arch. Silvia Cavallari, collaboratori l’ing. Riccardo Acquistapace, il geom. Alessandro Daolio e l’arch. Giulia Bigliardi.

Gli interventi proposti riguardano, nello specifico, il tratto ricompreso tra via San Ferdinando e piazzale Marconi, già oggetto di riqualificazione nel 2019.

“Viale Ruggeri svolge una funzione fondamentale di collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico di Guastalla, perciò è volontà dell’Amministrazione assicurarne un’agevole percorribilità e adeguati spazi di sosta per i veicoli” spiega l’assessore ai lavori pubblici Chiara Lanzoni – Attualmente ai lati del viale sono presenti marciapiedi di palladiana deteriorati, così come il manto stradale che risulta rappezzato in più punti a causa dei lavori eseguiti nel tempo per l’allacciamento delle fognature. Illuminazione, maggior spazio per pedoni e ciclisti, mantenimento della sosta, qualità urbana: sono l parole chiave di questo intervento che riteniamo molto importante e necessario”.

GLI INTERVENTI IN SINTESI

Illuminazione

Per rendere più sicuro e piacevole il viale anche nelle ore notturne, si interverrà andando ad efficientare l’attuale illuminazione pubblica, sostituendo la linea e i pali esistenti che risultano obsoleti.

Mobilità lenta

Per una riqualificazione generale del tratto in progetto, si interverrà con il rinnovo e il ripristino del marciapiede sul lato sud e, contestualmente, con l’inserimento di un nuovo tratto di pista ciclabile sul lato nord.

Vegetazione

Riqualificazione delle aiuole, rimozione delle alberature esistenti e messa a dimora di nuove piante più compatibili con l’ambiente urbano, che verranno allineate a quelle già presenti nel piazzale della stazione.

Inizio lavori: fine agosto/primi settembre 2021

Importo economico complessivo: 125.000€.