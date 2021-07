Camion carico di patate si ribalta in autostrada: ferito il conducente

Poco dopo le 07:30, sulla A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con l’A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, chiuso per un incidente avvenuto intorno alle 5:00 all’altezza del km 155. L’incidente ha coinvolto un solo mezzo pesante ribaltato con sversamento di parte del carico di patate. Nell’incidente il conducente, estratto da Vigili del Fuoco è stato affidato a sanitari del 118. Sul luogo dell’evento, sono intervenuti oltre ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 3 km di coda verso Milano.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud e di percorrere la strada statale 9 via Emilia verso Reggio Emilia dove rientrare in autostrada verso Milano.