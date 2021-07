Per il servizio civile volontario a Carpi sono disponibili 8 posti

Sono otto i posti per svolgere il servizio civile volontario a Carpi, dei quali sei in Comune e due nella Fondazione Fossoli; in particolare, i sei posti del Comune sono così ripartiti: due nel “Castello dei ragazzi”, due nei Musei di Palazzo dei Pio e due nella biblioteca “Loria”.

Nel territorio dell’Unione Terre d’Argine sono previsti inoltre due posti a Soliera (biblioteca Campori) e due a Campogalliano (ludoteca comunale). Possono fare domanda i maggiorenni fino a 29 anni compiuti: serve un diploma di scuola secondaria di secondo grado ma in tre casi è accettato anche un titolo di studio inferiore al diploma professionale quadriennale (un posto ciascuno a Campogalliano, Soliera e “Castello dei ragazzi” di Carpi).

Gli ammessi saranno impegnati da settembre per dieci mesi, venti ore la settimana, percependo un compenso di 361 euro netti mensili.

Le domande vanno presentate entro il 18 luglio: il bando, le informazioni, il modulo e i recapiti cui inviarlo sono disponibili a questo indirizzo: https://www.terredargine.it/servizi/servizio-civile-universale/86428-servizio-civile-regionale-2021