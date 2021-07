Tumori del seno, parte da Roma la “Carovana della Prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – Parte da Roma Tor Bella Monaca la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, promossa quest’anno da Autostrade per l’Italia, in collaborazione con la Città Metropolitana e con il patrocinio del Municipio VI. Il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, avviato dal 2017 da Komen Italia in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, quest’anno approderà in 4 città italiane grazie al sostegno di Autostrade per l’Italia, azienda da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno, una delle patologie più diffuse tra le donne. Oltre alla Capitale, la Carovana ha in calendario altre tre tappe a Firenze, Napoli e Genova nelle prossime settimane e fino all’autunno. Questa iniziativa si aggiunge agli altri progetti di supporto territoriale che Aspi ha portato avanti a livello nazionale, con contributi e partnership concrete a favore della popolazione. Le opportunità di prevenzione sono proposte prioritariamente a donne che vivono in condizioni di disagio sociale o economico o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno.

Dal 2017 la “Carovana della Prevenzione” ha offerto gratuitamente 35.000 prestazioni mediche in 16 regioni italiane, con 387 giornate di prevenzione rivolte prevalentemente a territori e comunità più in difficoltà. Grazie all’utilizzo di 4 Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, la Carovana è in grado di offrire esami clinico-strumentali utili non solo per la diagnosi precoce dei tumori del seno, ma anche di altri tumori prevalenti nelle donne. “Siamo fieri del nostro programma di prevenzione a favore delle nostre lavoratrici e delle donne del territorio che a livello nazionale è attraversato dalla rete autostradale – afferma Gian Luca Orefice, Direttore Human Capital, Organization & HSE di Autostrade per l’Italia – in un anno particolare in cui la pandemia ha spostato il focus. Non dobbiamo abbassare la guardia contro una delle neoplasie più diffuse per le donne. E’ per questo che Autostrade per l’Italia, con attenzione alla salute e al benessere delle proprie dipendenti, è da anni a fianco della Komen Italia e al Policlinico Agostino Gemelli per diffondere cultura della prevenzione e realizzare campagne di prevenzione oncologica direttamente nelle sedi aziendali della società. Riconfermiamo con determinazione e impegno la nostra missione di infrastruttura sociale ponendo al centro delle nostre politiche la salute e la sicurezza della nostra comunità allargata”.

Autostrade per l’Italia da anni sostiene la lotta ai tumori del seno e di tutte le principali patologie neoplastiche femminili, attraverso campagne di prevenzione aziendali realizzate proprio in collaborazione con Komen Italia. Ogni anno oltre 250 donne ricevono uno screening completamente gratuito grazie a campagne di prevenzione offerte nelle principali sedi aziendali: un’iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi principale causa di morte femminile. Con oltre 53.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne; l’incidenza è in continuo aumento e sebbene si tratti di tumori altamente curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di 1.000 donne ogni mese nel nostro Paese perdono la vita per questa malattia.

“L’emergenza di questo ultimo anno e mezzo ha determinato un notevole ritardo nelle cure e negli screening oncologici: quest’anno si prevede che 3.000 donne scopriranno in ritardo di avere un tumore del seno, quando la malattia sarà più avanzata e più difficile da curare – sottolinea Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia -. Per superare in modo efficace il tempo perduto abbiamo messo in pista delle azioni concrete ed immediate aumentando le attività della nostra Carovana della Prevenzione in modo da assicurare esami di prevenzione gratuita alle donne che ne hanno più bisogno. Per far fronte a questa emergenza è importantissimo unire le forze e ripartire insieme e siamo riconoscenti ad Autostrade per l’Italia, da sempre a fianco di Komen Italia per le Race for the Cure, per l’aiuto che ci sta dando con la Carovana della Prevenzione”.

Presente all’iniziativa anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ringraziando Autostrade per l’Italia e Komen ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Dico a tutte le donne: ricordiamoci di noi stesse e diamoci una mano facendo prevenzione, il tempismo è tutto per procedere con la cura. Grazie a Komen Italia, grazie ad Autostrade per l’Italia e a tutto il personale medico sanitario che in maniera volontaria presta attività sui camper, un lavoro fatto col cuore per l’attenzione e la prevenzione della salute delle donne. Noi dobbiamo essere le prime a crederci e prenotare un appuntamento perchè è davvero il primo passo per la cura”, ha concluso Raggi.

