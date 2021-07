Proseguono i lavori Anas lungo la SS 569 “di Vignola”

Per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada statale 569 “di Vignola”.

Da lunedì 19 luglio sarà istituito il senso unico alternato al km 40,300 e al km 40,350, direzione Bologna, sulle rampe in entrata ed in uscita dello svincolo n. 7.

Sempre dal 19 luglio, in direzione Vignola sarà inoltre istituita la chiusura non simultanea dello svincolo n. 7 e dello svincolo 7 bis al km 40,000 e al km 40,300. La chiusura avverrà in modo alternato in base all’avanzamento del cantiere.

Le modifiche saranno attive dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 9 alle 18, fino a venerdì 30 luglio.