Claudio Bertolini confermato Presidente della Proloco di Scandiano

Al termine della riunione del consiglio direttivo eletto l’8 di giugno, tenutasi presso la sede della Proloco a Scandiano, oltre a Bertolini sono state assegnate le seguenti cariche all’interno del comitato direttivo: Vicepresidente Filippo Moretti, Segretario Massimo Villano Massimo, Tesoriere Svetlana Marchenkova. Nel consiglio, fra conferme e new entry ci saranno ad affiancare i lavori: Roberta Bertolini, Carla Zanni, Cristina Menozzi e Simona Torricelli.

“Sono soddisfatto – dichiara il Presidente Bertolini – ringrazio i soci e il consiglio per la rinnovata fiducia. Credo che la nuova squadra possa essere un valore aggiunto per le iniziative che la Proloco si è prefissata di fare in sinergia con l’amministrazione comunale con la quale abbiamo un bellissimo rapporto”.