Correggio: sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S si mette nei guai

Prima non lo hanno trovato in casa durante un normale controllo e poi lo hanno visto in giro per il paese. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Correggio lo hanno denunciato per inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. che, tra l’altro, gli impongono di rimanere in casa in orario notturno e di non allontanarsi dal comune di Correggio.

L’uomo, un 32enne del luogo, fermato ieri sera nella frazione Budrio di Correggio, non è stato in grado di fornire alcuna motivazione circa le ragioni che lo hanno indotto a non rientrare in casa nell’orario previsto. Dovrà ora render conto alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia di questa nuova violazione.