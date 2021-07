Approvato emendamento che destina risorse alla rete delle città creative Unesco, dichiarazione del sindaco di Bologna

Sull’approvazione dell’emendamento in commissione bilancio che destina 5 milioni di euro alla rete delle città creative UNESCO, il sindaco Virginio Merola dichiara quanto segue:

“Ottima la notizia che arriva da Roma per la rete delle città creative UNESCO; cinque milioni di euro per Bologna, Pesaro, Fabriano, Parma, Carrara, Biella, Alba. Un lavoro di squadra portato avanti dai sindaci e dal vicario Anci Roberto Pella che ha presentato l’emendamento in commissione bilancio. Risorse che andranno a coprire i mancati introiti della tassa di soggiorno dando ossigeno a città importanti per la cultura e il turismo. Il lavoro comune premia sempre”.