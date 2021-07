Esami idoneità per diventare insegnante e istruttore di scuola guida: il bando

E’ uscito il bando pubblico della Provincia per conseguire l’idoneità a svolgere l’attività di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida.

Per essere ammessi agli esami occorre presentare la domanda entro il 10 agosto (fino alle ore 12,30) all’ufficio Trasporti e concessioni della Provincia di Modena in via Barozzi 340 – tel. 059 209910).

L’accesso agli esami è consentito solo per i residenti nella provincia di Modena.

Modulistica e bando contenente tutte le informazioni riguardanti i requisiti, le materie, la presentazione delle domande e le modalità di svolgimento degli esami sono disponibili sul sito della Provincia (www.provincia.modena.it cliccando su “temi e funzioni” poi “lavori pubblici”).

E’ possibile chiedere di sostenere l’esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida; sono previste prove scritte, orali e pratiche che si svolgeranno in presenza nel rispetto delle regole anti Covid-19. a partire dal 18 ottobre.

L’attività rientra nelle competenze che la Provincia ha mantenuto dopo la legge di riordino, nell’ambito delle attività connesse con i trasporti e le concessioni stradali.