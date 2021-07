Chiusure notturne sul Raccordo di Piacenza sud R49, sulla A1 e sulla A14

Sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano, sulla A1 Milano-Napoli, o di Piacenza ovest, sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di realizzazione del raccordo autostradale della Cisa A15 e della A22 Autostrada del Brennero, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di lunedì 19 e di martedì 20 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da Bologna e da Milano ed è diretto verso La Spezia.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Parma al km 110+500, immettersi sulla SS9 Via Emilia ed entrare, sulla A15 Parma-La Spezia, alla stazione di Parma ovest, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana, per proseguire in direzione di La Spezia;

-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 luglio, sarà chiuso l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso La Spezia.

In alternativa, si consiglia di percorrere l’itinerario sopra descritto.

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Diramazione per Ravenna.

In alternativa, chi da Bologna è diretto verso Ravenna, potrà uscire alla stazione di Faenza, sulla A14 percorrere la SP8 Canale Naviglio e Via Madonna di Genova ed entrare sulla Diramazione per Ravenna, allo svincolo di Cotignola;

sulla D14 Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Ravenna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola, percorrere la SP8 Canale Naviglio e Via Madonna di Genova ed entrare sulla A14, alla stazione di Faenza.