Da lunedì, 19 luglio, i tecnici Hera del servizio idrico saranno impegnati in un intervento sulla rete di Formigine, in via Sant’Antonio.

L’intervento, che avrà una durata stimata di 90 giorni, vedrà la posa di una nuova condotta di 20 cm di diametro, in sostituzione di quella esistente, per il tratto compreso tra via Giardini e via Picelli. Saranno rinnovati anche gli allacci di rete. In questo modo il servizio idrico, nella zona, sarà ulteriormente migliorato.

L’investimento, a carico di Hera, è di circa 150.000 euro.

Per garantire l’operatività in sicurezza, sarà istituito un senso unico in direzione via Giardini – Colombaro.

I mezzi provenienti da Colombaro in direzione Formigine saranno deviati su via Cavazzuti e via Picelli.

Nei fine settimana e in occasione di festività l’area di cantiere sarà liberata per permettere il normale svolgimento del mercato su piazza Ravera e nelle zone limitrofe.

Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; in caso di interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati.