Il Questore dispone la chiusura, per 15 giorni, di un B&B a Bologna

Disposta dal Questore di Bologna ed eseguita nella giornata di ieri la sospensione della licenza di un B&b, situato in via Ranzani. L’attività di controllo ha preso avvio a seguito di un intervento effettuato in data 7 luglio 2021 dall’Arma dei Carabinieri, nel cui ambito i militari accertavano che i locali della struttura recettiva venivano utilizzati come base per l’attività di spaccio. In tale occasione erano stati tratti in arresto tre soggetti mentre un altro, sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio nazionale, veniva identificato.

Dagli accertamenti svolti è emerso che la struttura ometteva di registrare la presenza degli alloggiati e di effettuare la relativa comunicazione alla Questura. Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini, ha condotto alla chiusura del B&b “Le Terrazze” di via Ranzani per 15 giorni.